نقابة معلمي العامرية بالإسكندرية تعلن تأييدها ودعمها للرئيس السيسي

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بالعامرية غرب الإسكندرية، دعمها وتأييدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ونظموا مسيرة كبيرة شارك فيها جميع قيادات التعليم بالإسكندرية من خلال عضويتهم بالنقابات الفرعية للمعلمين وشهدت المسيرة التي نظموها بالأمس هتافات مؤيدة للسيسي، وأخرى احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

كلنا مع السيسي لاستكمال المسيرة

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مشاركة قيادات تعليم الإسكندرية في احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر تأتي من حسهم الوطني كمواطنيين مصريين، وأعضاء نقابة حرة لها حق الاحتفال وإعلان النقابة الفرعية لمعلمي العامرية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأتي من اقتناع كامل لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء التي بدأها منذ عام 2014، وكلنا معه لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء.

الرئيس اهتم بالمعلم

وأضاف بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، وعضو نقابة المعلمين، أننا احتفلنا بنصر أكتوبر وعمت الفرحة والسعادة، حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة؛ فقد قدم لمصر الكثير واهتم بالتعليم والمعلم ورفع الأجور وزادت في عهدة بناء المدارس الجديدة.

وأشار عادل حسين، مدير عام إدارة غرب التعليمية، إنه شارك بصفته عضوا نقابة المعلمين في احتفالات أكتوبر واليوبيل الذهبي، و«عبرت كمصري عن سعادتي بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وأعلن تأييدي الكامل له».

كمل مشوارك وإحنا معاك

وقال جلال عيد، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، إننا كأعضاء نقابة وخارج المؤسسة التعليمية أعلنا تأييد ومبايعة نقابة المعلمين بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لمزيد من التقدم والاستقرار.

«كمل مشوارك وإحنا معاك».. بهذه الكلمات بدأت علا سليمان، مدير عام إدارة وسط التعليمية، وعضو نقابة المعلمين، كلامها، مؤكدة أن الرئيس أنقذ مصر وقادها في أحلك الظروف إلى بر الأمان والاستقرار والأمن ونقول له إنا نختارك رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة فأنت تستحق قيادة أغلى الأوطان.