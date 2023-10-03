نتائج مباريات الأسبوع التاسع بدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للشباب» مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والتي تجري منافساتها بين 24 فريقا يمثلون مراكز الشباب بالإسكندرية.

نتائج مباريات الأسبوع التاسع

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مباريات الأسبوع التاسع شهدت منافسة قوية بين الفرق للتنافس على المركز الأول.

وجاءت نتائج الأسبوع التاسع:-

- فوز مركز شباب الحرمين على مركز شباب الصفا بنتيجة 4/7

- تفوق مركز شباب طوسون على مركز شباب المنتزه بـ6 أهداف مقابل هدفًا واحد

- وانتهت مباراة مركز شباب السيوف ومركز شباب العبور بفوز الأول بـ 0/2

تقسيم المجموعات

وأشارت الشريف أن دوري مراكز الشباب يشارك فيه 24 فريقا مقسمين إلى 4 مجموعات وهم:

المجموعة الأولى:

مركز شباب سند، العامرية، الناصرية، طيبة، المسيري، أبيس القرية 10

المجموعة الثانية:

طه الأمين، العلا، القباري، بهيج، برج العرب الجديدة، الشهيد مهيد

المجموعة الثالثة:

الصفا، المنتزه، السيوف، العبور، الحرمين، طوسون

المجموعة الرابعة:

سموحة، أبيس القرية 2، المطار، الحرية، أبيس القرية 1، النصر.