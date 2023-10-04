عاجل.. أول رد من أحمد فتوح حول أنباء اقترابه من الأهلي

رد أحمد فتوج الظهير الأيسر لنادي الزمالك من جديد على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة وأنه سيحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

ونشر فتوح ستوري لأحد محبي القلعة البيضاء والذي نشر صورة لفتوح وكتب عليها : ابن النادي دائما وأبدا في إشارة منه إلى أنه سيستمر مع القلعة البيضاء ولن يرحل خاصة بعد طلب الجماهير بضرورة استمراره رفقة الفريق وعدم رحيله.

وكان أحمد فتوح رد خلال الساعات الماضية عبر حسابه بانستجرام بعدما نشر ستوري لجماهير نادي الزمالك ، أكد فيه بقاءه داخل القلعة البيضاء، منهيا آمال المارد الأحمر في الحصول على خدماته.

كما غازل «فتوح» جماهير القلعة البيضاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعان بدعم وتأييد جماهير «التالتة يمين» التي تنتمي لنادي الزمالك، معلقا عليه بقلوب بيضاء تعبر عن انتماء اللاعب للقلعة البيضاء، وحبه لهم، ورفضه الرحيل للنادي الأهلي، الغريم التقليدي للأبيض.