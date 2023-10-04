7 معلومات عن كيفين مكارثي.. أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتعرض للعزل

أعرب البيت الأبيض عن أمله في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في أقرب وقت، وذلك بعد عزل كيفن مكارثي رئيس المجلس في سابقه تعد الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يفصح رسمياً عن الأسباب حتى الآن.

وفي ظل مشاروات مجلس النواب الأمريكي لانتخاب رئيس جديد له، نستعرض فيما يلي معلومات عن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب السابق، والذي يحق له الترشح مجدداً لنفس المنصب، وفقاً للدستور الأمريكي..

من هو كيفين مكارثي؟

-كيفين مكارثي، هو سياسي من الحزب الجمهوري، ولد في يناير عام 1965 بولاية «كاليفورنيا» الأمريكية.

-تم انتخاب «مكارثي» لأول مرة كنائب في مجلس النواب عام 2007.

-اُنتخب كيفين مكارثي زعيماً للأغلبية في مجلس النواب عام 2011.

-آخر رئيس مجلس النواب الأمريكي، وأول من يُعزل من هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

-تم انتخابه زعيماً للأقلية في يناير 2019.

-أيد موقف ترامب في إنكار فوز بايدن بانتخابات 2020.

-انتخب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي في يناير 2023.