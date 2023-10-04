مدحت بركات يشيد باستجابة الرئيس السيسي لمطالب المصريين وترشيح نفسه للرئاسة

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، أعلن المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، دعمه ترشيح الرئيس لولاية جديدة، نظرًا لثقته في كفاءته ونزاهته وأمانته وإخلاصه، وحبه الذي يفوق الحدود لوطنه.

ووجّه بركات الشكر للرئيس على استجابته لمطالب جموع المصريين، مؤكدًا: «نحن مَن نحتاج إلى حماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره».

بركات: الرئيس السيسي لعب دورا في حماية مقدرات الشعب المصري

وأشار بركات إلى الدور الذي لعبه الرئيس السيسي في حماية مقدرات الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته، وقطع دابر الإرهاب.

وأكد أن حزب أبناء مصر سيشكل حملة لدعم الرئيس في الانتخابات، ويدعو كل الأحزاب السياسية والكيانات الشرعية إلى الانضمام لحملة دعم الرئيس.

وشدّد بركات على ضرورة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «أعلنها مدوية لكل مواطن، لازم تنزل لإعطاء صوتك للرئيس السيسي، فهذه المرحلة لا تحتمل حالة الفوضى التي يُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُوَها فِى مِصْرَ مَجْدَدًا، ولا تحتمل صِراعات طائفية، ولا عودة للإرهاب، ولا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدم».

وفى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، دعا بركات إلى التكاتف لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف الاستقرار، وتمهيد الطريق للجماعات المتطرفة وخفافيش الظلام للعودة والانقضاض عليه، تنفيذًا لأجندات أجنبية تدعمها أجهزة مخابرات عالمية، فشلت من قبل في تحقيق مرادها فيما يسمى بـ«الربيع العربي».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وقال: «يا رب أكون الأولى بها، اختاروا ما شئتم، من يختار هو ربنا وأنا والله راضي». وأضاف: «أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها».

احتفالات في الميادين بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه

وبعد إعلان السيسي ترشحه، انتشرت الاحتفالات في مختلف الميادين العامة والشوارع بالمحافظات، ورفع المواطنون لافتات وصور الرئيس وانتشرت عبارات «بنحبك يا ريس» على المباني والعمارات، وأبدى المواطنون تأييدهم له لفترة رئاسية جديدة.