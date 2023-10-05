10 أسباب تميز مواليد برج الميزان: «مرن ومحب للجمال ويعالج المشاكل»

يحتفل مواليد برج الميزان، حاليا، بأعياد ميلادهم خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر إلی 23 أکتوبر، ما يجعل الحديث يتزايد عن صفاتهم ومميزاتهم؛ إذ كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن الخبراء حول العالم يرون أن أصحاب ذلك البرج محظوظون كونهم ولدوا في أفضل وقت بالعام حيث تساوي ساعات النهار مع الليل.

أسباب تميز مواليد الميزان

وأوضحت عبير فؤاد، خلال حديثها مع «الوطن»، أن هناك أسبابا عديدة تجعل مواليد برج الميزان مميزا في حياة من حولهم، خاصة أن معروف عنهم حبهم للعدل وبحثهم الدائم عن المثالية، ومن تلك المميزات الآتي..

- التوازن، يعد مولود الميزان شخصا متزنا ورمزه الميزان حيث الكفتين وعادة ما يكون هدفه الأساس التوازن سواء بالحياة الاجتماعية أو العاطفية أو المهنية.

- يعد مولود الميزان محبا للسلام والانسجام ولا يحب المعارك أو الصراعات، ومن أفضل الأدوار التي يؤديها محاولة الصلح بين الجميع.

صفات مميزة لمولود الميزان

- مولود الميزان يعطي دائما بهجة في المكان لأن بطبيعته هو شخص اجتماعي ومحب للحياة بعيدا عن المشاكل والأزمات.

- مولود الميزان محب للعدل، وأكثر مشكلة تؤرقه هو الإحساس بالظلم أو وجود شخص مظلوم أمامه.

- السحر والجاذبية بصورة طبيعية هي من أهم مميزات مولود الميزان، وعادة هؤلاء الأشخاص يكون لديهم شعبية كبيرة في تحقيق المصالح.

- يعد مولود الميزان دبلوماسي بالفطرة ويتمتع باللباقة بعيدا عن الكذب، فعادة ما يتعامل مع الجميع بطريقة لطيفة دون تجريح.

- معروف عن مولود برج الميزان الشدة والحكمة في التصرف، بجانب الذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة؟

- عادة ما يسعى مولود برج الميزان للجمال والحس والفني.

- يعالج مولود برج الميزان مشاكله ببساطة شديدة ويرضي جميع الأطراف.

- مولود برج الميزان من الشخصيات المرنة التي من السهل إقناعاها دون تفكير أو جهد كبير.

ويتميز مواليد برج الميزان بأنهم من الشخصيات الاجتماعية ويمتلكون العديد من الصداقات الجديدة في كل مكان يذهبون إليه، وتجدهم دائمًا محبوبين في كل مكان يذهبون إليه، كما أنهم شخصيات لبقة يتقنون فن الحديث، ومن مشاهير برج الميزان، ويل سميث وديانا حداد وكارمن سليمان وريم البارودي.

ويتصف مولود الميزان بدبلوماسيته في التعامل مع الآخرين، فهو قادر على أن يستمع لمختلف وجهات النظر، ويستخدم مجاملاته كسلاح للوصول إلى أهدافه، وتحقيق طموحه، لأنه لا يحب أن يُعبِّر عن رأيه بصراحة لذا يجب الحذر أثناء التعامل معه.