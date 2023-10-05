وفاة حفيد الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد

غيَّب الموت عمر مرجان، نجل المذيعة أمنية مكرم، وحفيد الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، ونجل المذيعة أمنية مكرم، منذ قليل، حسبما أعلنت شقيقته عبر صفحتها الشخصية بنوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شقيقته تنعاه: مصابنا كبير

ونعت سلمى مرجان شقيقها في منشور لها عبر صفحتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.. مصابنا كبير توفي إلى رحمة الله أخويا حبيبى الغالي عمر مرجان، شقيقي الوحيد وسندي وأنقى وأنضف شخصیة ممكن الواحد يقبلها في حياته».

وتابعت في منشورها: «صلاة الجنازة اليوم الخميس في جامع حسن الشربتلي بعد صلاة الظهر»، موضحة: «اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».