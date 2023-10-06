حظك اليوم برج الحمل الجمعة 6-10-2023 مهنيا وعاطفيا

الذكاء والحاسة السادسة صفتان شائعتان لدى مولود برج الحمل الذي يعرف أنه صاحب قدرة كبيرة على وضع العديد من الأفكار الناجحة في العمل، فهو يحب عمله ويحب أن ينجح فيه ويحقق كل ما يريد به، ويسعى دائما لكي يكون قياديا ناجحا بدرجة كبيرة في مختلف المناصب التي توكل إليه.

دائما ما تجد مولود برج الحمل قائد في عمله وفضلا عن ذلك فهو شخص يحب الجميع العمل معه في فريق واحد، لأنه يستطيع أن يبرز فريقه ويضع كل شخص في مكانه المناسب.

يتميز أصحاب الحمل بحبهم للعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أنهم يتميزون بالجاذبية التي يستطيع بها السيطرة فكريا على الآخرين، فهو يقنه كل من حوله بآرائه الشخصية.

ويقدم «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 6-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

يطالبك الفلك أن تحاول ولا تيأس كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك حتى تعمل في بيئة هادئة مستقرة، مما يساعدك أيضاً على زيادة الإبداع لديك وإياك وأن تتراجع عن هدفك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ووفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج، ينصحك خبراء الفلك ألا تعاند شريك حياتك طوال الوقت، وافتح صفحة جديدة معه وأنصت له جيداً حتى تفهمه وتحسن علاقتك به و تشعر بالسعادة والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل صحيا

وأخيرا صحيا يجب أن تحرص على تناول عصائر الفواكه الخالية من السكر، حتى تمدك بالطاقة والحيوية طوال الوقت، وإياك وأن تعود مرة أخرى لاتباع نظامك الغذائي غير صحى حتى تحافظ على صحتك.