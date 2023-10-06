تحرك عاجل من فيفا بسبب مشاركة الأهلي في الدوري الأفريقي

خاطبت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب مشاركة النادي الأهلي والأندية الجماهيرية الكبيرة في البطولة نظرًا لطالبات المسؤولين بضرورة ملئ مدرجات الملاعب في البطولة من أجل العمل على نجاحها في أول نسخة لها.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «تلقينا خطاب من جانب المسؤولين بفيفا خاصة وأنهم شركائنا في هذه البطولة طلبوا من خلاله ضرورة تواجد 70 ألف مشجع في مدرجات ستاد القاهرة الدولي يوم 24 من الشهر الجاري أمام سيمبا التنزاني».

فيفا يعول على الأهلي وأندية أخرى لانجاح البطولة

وتابع: «مسؤولي فيفا يرون بأن الأهلي وجميع الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة سيساهمون في نجاح البطولة خاصة وأن الجميع يريد نجاحها من أجل تثبيتها في كل عام ومحاولة توسيعها بمشاركة أكثر من 8 أندية».

ويخوض الأهلي مباراة هامة ومرتقبة أمام سيمبا التنزاني يوم 20 من الشهر الجاري بتنزانيا قبل أن يخوض مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي يوم 24 من الشهر الجاري.