تحرك عاجل من فيفا بسبب مشاركة الأهلي في الدوري الأفريقي
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
10:00 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
النادي الأهلي
خاطبت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب مشاركة النادي الأهلي والأندية الجماهيرية الكبيرة في البطولة نظرًا لطالبات المسؤولين بضرورة ملئ مدرجات الملاعب في البطولة من أجل العمل على نجاحها في أول نسخة لها.
وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «تلقينا خطاب من جانب المسؤولين بفيفا خاصة وأنهم شركائنا في هذه البطولة طلبوا من خلاله ضرورة تواجد 70 ألف مشجع في مدرجات ستاد القاهرة الدولي يوم 24 من الشهر الجاري أمام سيمبا التنزاني».
فيفا يعول على الأهلي وأندية أخرى لانجاح البطولة
وتابع: «مسؤولي فيفا يرون بأن الأهلي وجميع الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة سيساهمون في نجاح البطولة خاصة وأن الجميع يريد نجاحها من أجل تثبيتها في كل عام ومحاولة توسيعها بمشاركة أكثر من 8 أندية».
ويخوض الأهلي مباراة هامة ومرتقبة أمام سيمبا التنزاني يوم 20 من الشهر الجاري بتنزانيا قبل أن يخوض مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي يوم 24 من الشهر الجاري.