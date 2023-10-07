أسترالي يدخل موسوعة جينيس بعد تناول 100 حبة من الفلفل الحار

واقعة غريبة وطريفة، بطلها رجل أسترالي يدعى «جريجوي» بعد تناوله 3 كيلو من أشد أنواع الففل الحار خطورة حول العالم، ليحطم بهذا التصرف الغريب كافة المقاييس، وينجح في دخول موسوعة جينيس، بعد تناوله كمية كبيرة من الفلفل الحار من نوع كارولينا الأكثر سخونة في العالم.

نجح الأسترالي جريجوي بارلو، المقيم في ملبورن، في التغلب على الألم، بعد تناوله كمية كبيرة من الفلفل الحار، وخاض الأسترالي واحدا من أصعب التحديات حول العالم، حينما قبل هذه التجربة، واضعًا نصب عينيه أن يصبح بطلًا عالميا بحسب موقع «odditycentra».

كمية كبيرة من الفلفل

من جانبه أشار «جوريجو بارلو» لمجلة Beat: «قررت أني أريد أن أصبح بطلاً للعالم، وقال لي الأشخاص الذين ينظمون هذا League of Fire، إنه إذا أردت أن أحقق هدفي في القمة، فيجب علي إثبات نفسي من خلال القيام بتحدياتهم الصغيرة أو القيام بالمزيد من المنافسات، ستمنحني التحديات بعض النقاط، لكن يجب أن أقوم بالكثير منها، لذا قمت بالتحدي الأكبر والأكثر جنونًا هناك وأكلت كمية كبيرة من الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم كارولينا ريبر».

ففي الأول من مايو 2022، تمكن جريجوري «Iron Guts Barlow» من تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، والحصول على المركز الأول في League of Fire، بعد تناول ما لا يقل عن 160 فلفل Carolina Reaper في جلسة واحدة، ولم يتم تحطيم رقمه القياسي منذ ذلك الحين، ونظرًا لصعوبة الحدث، فمن الصعب رؤية أي شخص يتفوق عليه.