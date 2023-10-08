حظك اليوم برج الميزان الأحد 8-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الميزان بحبهم الشديد للعمل، ما يؤثر على حياته الشخصية، ويزعج شريك حياته، ولكنه يحاول تعويض التقصير المعنوي ماديا، اعتقادا منه أن المادة تسبب السعادة وحدها.

كما يتميز مواليد برج الميزان، بصفات الصدق والإخلاص والإتقان والتركيز في كل المهام التى يتولى مسؤوليتها.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم الأحد 8-10-2023 لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 8-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، فإن الوقت مناسب اليوم لعمليات البيع أو الشراء، كما تستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 8-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، فإن اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن حولك ومن تحب، واليوم تعرف الطريقة المناسبة للتأثير فى الجنس الآخر، ولفت انتباهه بسهولة وفي وقت قصير.