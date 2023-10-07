الخارجية: مشاورات مصرية سعودية أردنية لتهدئة الأوضاع في فلسطين

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت أن هناك مشاورات مصرية - سعودية، ومشاورات مصرية- أردنية، لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة، بعد بداية عملية «طوفان الأقصى» من قبل إحدى الفصائل الفلسطينية.

تكاتف الجهود وتوحيد رسائل المجتمع الدولي

بدوره، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية وتوحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.