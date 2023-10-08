عاجل.. أول تعليق من المثلوثي على تقبيل قدم شيكابالا بعد هدفه في شباك البنك

علق حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الصورة المنتشرة في الوقت الحالي لتقبيله قدم محمود عبدالرازق شيكابالا، عقب تسجيل هدفه الثاني في شباك البنك الأهلي، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، قائلا: إنه كان سعيدا بإحراز الأخير هدف الفوز.

أول تعليق من حمزة المثلوثي على تقبيل قدم شيكابالا

ونشر المثلوثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: «بالنسبة لقطة الاحتفال مع شيكابالا، هو رد فعل عفوي، وأنا والله من كثر الحماس والفرحة نسيت ماذا أفعل، رد فعل غير صحيح، لذلك أتقدم بالاعتذار».

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