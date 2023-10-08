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متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لـ«لقاهرة الإخبارية»: نعيش أجواء حرب

كتب:

هانى حسن
09:47 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، «نعيش أجواء حرب في غزة مع الاحتلال الذي يستهدف المنازل والسيارات والأبراج السكنية».

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«لقاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أنواعها في قطاع غزة ويستهدف عائلات بأكملها.

وتابع أن إمكاناتنا المتاحة متواضعة، ونناشد العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة، لافتا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

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