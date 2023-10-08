بول بوجبا إلى الهاوية.. ما الهرمون الذي أنهى مسيرة لاعب يوفنتوس؟

أزمة كبرى يعيشها النجم الفرنسي بول بوجبا، بعدما خرجت العينة الثانية لاختبار المنشطات الذي خضع له لاعب يوفنتوس الإيطالي، إيجابية مرة أخرى.

وبات بول بوجبا مهددا بالإيقاف لمدة تصل إلى 4 سنوات، لتصبح مسيرته مع الساحرة المستديرة مهددة بالانتهاء وهو في الـ30 من عمره.

ما المادة التي أوقعت بول بوجبا في فخ المنشطات؟

مادة محظورة ظهرت في عينة اللاعب، تسببت في إيقافه بشكل مؤقت الشهر الماضي، قبل أن تخرج العينة الثانية إيجابية أيضا، فما هو الهرمون الذي تسبب في سقوط بوجبا في فخ المنشطات؟.

يُستخدم هرمون DHEA كعلاج مضاد للشيخوخة ولتحسين الأداء البدني، كما يُستخدم هذا الهرمون كذلك لعلاج الاكتئاب.

وكشف موقع «football-Italia»، أنّ المادة المحظورة المعنية هي «ديهيدرو إيبي أندروستيرون»، أو (DHEA)، وهي مادة طبيعية لديها القدرة على تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون، حيث أثار وجودها في عينات بوجبا تساؤلات حول كيفية دخولها إلى نظامه، وكذلك مصدرها.

ويستخدم هذا الهرمون كعلاج مضاد للشيخوخة ولتحسين الأداء البدني، كما يُستخدم كذلك لعلاج الاكتئاب.

مسيرة بول بوجبا في الملاعب على وشك الانتهاء

ويحاول بول بوجبا في الوقت الحالي مع فريقه القانوني الدفاع عن نفسه، للخروج من النفق المظلم، بعد أن أصبح مستقبله مهددا، وتعهدوا بالخضوع لاختبار شامل لجميع العينات الموجودة في جسده للتأكد من أصولها، وكيف انتهى بها الأمر في نظامه الغذائي؟.

يعد هذا الوضع انتكاسة كبيرة لمسيرة بوجبا في الملاعب، حيث ستكون نهاية مخيبة للآمال لمسيرة واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في السنوات الأخيرة.

ويدرس نادي يوفنتوس في الوقت الراهن، فسخ عقد اللاعب، حال ثبوت تعاطيه للمنشطات واتخاذ قرارا بإيقافه بشكل رسمي.