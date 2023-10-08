مقتل 26 جنديا إسرائيليا منذ بدء «طوفان الأقصى».. واستدعاء قوات الاحتياط

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن أنّ 26 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الهجوم أمس، وجرى استدعاء قوات الاحتياط في كل أنحاء إسرائيل.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 260 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلا وإصابة نحو 1800 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.