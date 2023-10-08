يتميز مواليد برج الحمل، بشخصية قوية تجعلهم يفرضون رأيهم في مختلف القضايا التي يواجهونها، ويرفضون أن يُملى عليهم أحد أي أمر يقوم به.

كما يتميز مواليد برج الحمل بالشخصية الجذابة، فهم يجذبون انتباه الكثيرين طول الوقت، فيما يعرف بأنه دؤوب ومتفاني في العمل طول الوقت.

أما عيوب برج الحمل، فتتمثل في أنه شديد الغيرة تجاه أحبابه وقد يتسبب ذلك في مشاكل مع شريك حياته.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، عليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك، إذ أن عدم التخطيط الجيد قد يجعلك تقع في مشكلات عديدة.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي، عليك أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع في كل الأمور التي تقوم بها إذ أن التسرع قد يتسبب في خسارة أحد المقربين.