عاجل.. مفاجأة في لجنة الحكام بسبب قرار «معروف» في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة، اعترف بعدم صحة قرار الحكم محمد معروف، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل للموسم الكروي 2023-2024.

بيريرا يحسم موقفه من طرد محمد عواد وقال المصدر في تصريح لـ«الوطن سبورت»: «بيريرا أكد لأعضاء لجنة الحكام أن محمد معروف تسرّع في إخراج البطاقة الحمراء، رغم استدعاء محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو له».

وأشار المصدر: «لجنة الحكام ستناقش تقرير الحكم محمد معروف، وتعرف أسباب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد، رغم مشاهدة اللعبة من جانب تقنية الفيدو».

لحطة طرد محمد عواد في لقاء الزمالك والبنك الأهلي

يذكر أن فريق الزمالك حول تأخره بهدف دون رد، أمام البنك الأهلي، لفوز بهدفين مقابل هدف، ليصل الفريق الأبيض للنقطة الخامسة من تعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب ثم فوز على البنك الأهلي.