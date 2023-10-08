رئيس الوزراء يتابع موقف توفير المواد البترولية للقطاعات الصناعية والإنتاجية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التأكد من توافر المواد البترولية

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، التي جاءت على نحو مُطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي.