عاجل.. نقل إمام عاشور للمستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نقل إمام عاشور لاعب الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب برج العرب، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

نقل إمام عاشور للمستشفى بعد إصابته أمام الإسماعيلي

وقام الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بإرسال إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد الجيش في برج العرب، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء.

وفىي سياق متصل، قال مصدر داخل منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك قلقا داخل المنتخب، بعد إصابة إمام عاشور أمام الإسماعيلي، وخروجه باكيًا، ونقله إلى أحد المستشفيات، وإجراء أشعة على قدمه.

وأضاف المصدر: «روي فيتوريا، ينتظر تقريرا طبيا من محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، خلال الساعات القليلة المُقبلة، لحسم مصير اللاعب من السفر مع بعثة المنتخب غدًا إلى الإمارات، لمواجهة غينيا والجزائر وديًا».