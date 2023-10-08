عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن أحقية الإسماعيلي في ركلة جزاء ضد الأهلي

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أن نادي الإسماعيلي لايستحق الحصول على ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي أقيمت على ملعب ستاد الجيش في برج العرب.

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن أحقية الإسماعيلي في الحصول على ركلة جزاءوقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن قرار محمود البنا في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الإسماعيلي قرار سليم بنسبة 100%، خاصة وأن الكرة لمست يد محمد هاني، لكن يد لاعب الأهلي لم تخرج من جسده، وبالتالي فإن القانون يؤكد على أنه في مثل هذه الحالات، لايتم احتساب أي خطأ.

وتابع، محمود البنا يقدم مباراة مميزة للغاية في لقاء الأهلي والإسماعيلي في مسابقة دوري نايل، مشيرا إلى القرارات التي قام بها في الوقت الحالي سليمة، ولا يوجد أي أخطاء في الوقت الحالي.

وتشير النتيجة إلى تقدم النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب ستاد برج العرب في الوقت الحالي.