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«الوطنية للانتخابات»: لم نتلق أي طلبات ترشح للرئاسة اليوم

كتب:

محمد عيسى
05:14 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إن الهيئة لم تتلقى أية طلبات في اليوم السادس من فتح باب الترشح.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الخمسة الماضية، ثلاث طلبات ترشح، أولها من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وثانيها من المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، وكان آخرها أمس الاثنين، من المرشح عبد السند يمامة.

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