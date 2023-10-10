بعد خضوع هاني الناظر وفاتن الحلو له.. معلومات عن المسح الذري

وعكات صحية شديدة يمر بها كل من الدكتور هاني الناظر، وفاتن الحلو، مدربة الأسود الشهيرة، إذ بدأ كل منهما في الدخول لمراحل علاجية جديدة من أجل اكتشاف أسباب الإصابات المرضية المختلفة لكل منهما.

أهمية الكشف بالمسح الذري

وبعد خضوع الدكتور هاني الناظر ومدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، لإجراء المسح الذري، كشف الدكتور محمد عوض، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الكشف بالمسح الذري يأتي بشكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد.

وتابع «عوض» بأن المسح الذري عادة ما يستخدم في الكشف عن طبيعة وحجم الأورام داخل جسم المريض، باستثناء نوعين منه لا يرتبطون بالكشف عن الأورام.

وقال أستاذ أمراض الدم، إنه في حال ظهور الورم خارج الجسم، يمكن للطبيب قياسه بشكل تقريبي باستخدام اليد، أما في حال وجود الورم داخل الجسم بمكان يصعب الوصول إليه، يتم إخضاع المريض للمسح الذري: «لأنه بيكشف الإصابات داخل الجسم في الأماكن صعب الوصول لها بالكشف الطبي».

تفاصيل حالة هاني الناظر

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كان كشف شادي إمام، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الشهير، أن الأخير أجرى مؤخرًا، مسحًا ذريًا، وذلك لتحديد نوع الخلايا السرطانية التي أصيب بها.

وبحسب «إمام»، فإن الدكتور هاني الناظر بدأ في أولى مراحل رحلته العلاجية مع السرطان، ولم يرد الإفصاح عن نوعه أو أي تفاصيل أخرى عنه.

تطورات الحالة الصحية لـ فاتن الحلو

12 يومًا من المعاناة مع الشعور بالتعب داخل المستشفى، عاشت خلالهم السيدة فاتن الحلو، مدربة الأسود، خاصة بعد بقاءها داخل غرفة العناية المركزة، ما أفقدها وزنها بصورة كبيرة ملحوظة ووصلت إلى 45 كيلو جرام بعد أن كانت 75 كيلو جرام.

وبعد وعكة صحية استمرت لنحو عام، عانت فاتن الحلو مؤخرًا، بأعراض تشبه الغيبوبة، فقدت خلالها القدرة على الكلام والحركة وكذلك أصيبت بضيق التنفس، ما أدى إلى دخولها العناية المركزة، حسب تصريحاتها لـ«هن».

وقالت فاتن الحلو إن حالتها الصحية تستدعي مؤخرًا إجراء مسح ذري على البنكرياس والعظام، حتى يتعرف الأطباء على السبب خلف مرضها، لكن التذبذب في نسب السكر لديها ما بين الارتفاع والانخفاض لا يزال يمنعها من إجراء تلك الخطوة العلاجية بأمر من الأطباء المتابعين لحالتها الصحية.