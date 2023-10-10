أحمد عويضة أول مايسترو بالأوبرا يقود 3 حفلات بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد المايسترو أحمد عويضة، لإحياء ثلاث حفلات غنائية في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، المقرر انطلاق حفلاته الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

حفلات أحمد عويضة في مهرجان الموسيقى

يبدأ عويضة رحلته بالمهرجان، بقيادة الحفل الأوركسترالي للمطربة اللبنانية عبير نعمة، مساء الجمعة 27 أكتوبر، في ثالث حفلاتهما سويا هذا العام في دار الأوبرا، وتعقب نجاح حفلتها الأخيرة بمهرجان القلعة مطلع سبتمبر الماضي.

ويلتقي عويضة بالنجم مدحت صالح بحفل غنائي منتظر بمهرجان الموسيقى العربية، مساء السبت 28 أكتوبر بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، بعد أصداء النجاح الكبير الذي صاحب قيادة أحمد عويضة لأوركسترا حفل الأساتذة 2، الأسبوع الماضي، التي جرى إذاعتها بشكل حي ومباشر على قناة الحياة.

ويضع المايسترو عويضة لمسته الختامية في مهرجان الموسيقى العربية، بقيادته الأوركسترالية في حفل المطربة ريهام عبد الحكيم والنجم مدحت صالح، المقرر مساء الثلاثاء 31 أكتوبر.

ويعد أحمد عويضة، أول مايسترو في دار الأوبرا المصرية، يقود ثلاث حفلات متتالية لثلاثة نجوم مختلفين في نفس الموسم من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يضم هذا العام دورة استثنائية في نسخته الثانية والثلاثين، التي تضم توليفة من النجوم الذين يشاركون لأول مرة، منهم حمزة نمرة وأحمد سعد وتامر عاشور.