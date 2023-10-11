رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 11-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:07 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء، بالنشاط وإنجاز المهام الموكلة إليه، لكنه متسرع في اتخاذ قرارته، رغم ذكائه الشديد، وهو يحب الأصدقاء ويقدر الوقوف بجانبهم، ويفكر باستمرار ويمتلك القدرة على تحقيق أهدافه ولا يعرف اليأس، يعشق القراءة والموسيقى والفن.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي اليوم الأربعاء 11-10-2023، وفق توقعات خبراء علم الفلك

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء بالابتعاد عن الخلافات فى مجال العمل لخطورتها على حياتك المهنية واستقرارك فى المكان، لذا حاول إصلاح الوضع سريعا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تبشرك الأفلاك بأن شريك حياتك يقترح عليك اليوم قضاء نزهة نيلية لتبتعدوا عن الروتين وحالة الملل وتعيدون الأجواء من جديد، فحاول أن تشاركه الأفكار حتى يشعر بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 6-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30-9-2023 مهنيا وعاطفيا