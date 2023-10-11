عاجل.. كشف مصير موديست بالأهلي بعد أنباء الإطاحة به

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تفكير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول، في الإطاحة بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»، إن كولر مقتنع بإمكانات موديست، ويثق في قدراته، ولا يفكر في الاستغناء عنه.

مصدر: كولر يثق في قدرات موديست

أوضح المصدر، أن كولر يرى أن موديست يحتاج لبعض الوقت فقط، من أجل التأقلم في صفوف الفريق، وارتفاع معدل لياقته البدنية.

وشدد في تصريحاته، على أن كولر حريص على منح موديست فرصة اللعب لدقائق أكثر في كل مباراة، من أجل زيادة الحمل البدني.

واختتم المصدر: «لا توجد أي نية لدى كولر في الإطاحة بموديست، لأنه يثق في قدراته وإمكاناته جيدًا».

أرقام موديست مع الأهلي

وشارك موديست مع الأهلي، في 5 مباريات هذا الموسم، سجل هدفًا واحدًا، كان أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتعاقد الأهلي، مع أنتوني موديست في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.