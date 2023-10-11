إنجازات 10 سنوات.. رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة

توسّعت الدولة المصرية في رفع كفاءة الإنفاق العام، بتطبيق «خطط وموازنات البرامج والأداء»، من خلال قانون التخطيط العام الجديد وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء.

رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما جرى إطلاق منظومة «أداء» لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، وتنفيذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في خطة العام المالي 2021-2020 نتج عنها وفر بلغ 3 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير، أنّه جرى استحداث «معادلة تمويلية» لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خطة المواطن لجميع المحافظات لثلاثة أعوام متتالية «20-19 ، 21-20 ، 22-21»، فضلا عن إطلاق مؤشر «جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية» لقياس أثر مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.