«القومي للحوكمة» يطلق المرحلة الأولى من برنامج «هي للتنمية المستدامة»

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، فعاليات تدريب المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي «هي للتنمية المستدامة» لسيدات مركز إسنا في الأقصر، بالتعاون مع مؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية ومبادرتها الرائدة «البصمة الخضراء».

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنّ البرنامج التدريبي «هي للتنمية المستدامة» يأتي في إطار مبادرة «البصمة الخضراء»، وتستهدف المرحلة الأولى منه 50 من سيدات الصعيد للتدريب على زراعة أسطح المباني، ويتضمن البرنامج عدة محاور، منها مبادئ التنمية المستدامة وتطبيقاتها، التغير المناخي والحفاظ على البيئة، الزراعة في المدن وعلاقتها بالتنمية المستدامة، إلى جانب جزء تطبيقي عن كيفية زراعة أسطح المباني.

وأضافت شريف، أنّ المخرجات المتوقعة من البرنامج تتمثل في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتطبيقاتها من خلال السيدات بالصعيد المصري، التوعية بالاستغلال الأمثل للموارد، وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب إعداد كوادر نسائية قادرة مدربة على زراعة أسطح المباني، ومتابعتهم بعد انتهاء ورشة العمل التدريبية الأولى لقياس الأثر التدريبي، ما يؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الثانية من التدريب.

من جانبها، أوضحت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية، أنّ المرحلة الأولى من المبادرة تتركز على تعليم وتدريب السيدات إيمانا منها بقدراتهن على ريادة التغير بالمجتمعات، مشيرة إلى أنّ المبادرة تطمح للتوسع لباقي الفئات بتمكين السيدات المتدربات أنفسهن، فهن القادرات على نشر الوعي وزيادة الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.