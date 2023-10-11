حملات تتصدى لعمليات حرق قش الأرز بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية، عن استمرار الجهود المستمرة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، ونوبات تلوث الهواء الحادة بنطاق المحافظة.

حملات تصدي لعمليات قش الأرز

أشارت محافظة الدقهلية في بيان، إلى أنه جرى شن الحملات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للتصدي لأعمال حرق قش الأرز، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن الجولة شملت المرور على منظومة جمع المتبقيات الزراعية وقش الأرز بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين، مشيرا إلى أن الأمور تسير على طبيعتها بكل محاور المنظومة بنطاق المحافظة.

وأكدت المحافظة، أنه جرى بذل جهودا مكثفة للجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدي لعمليات حرق قش الأرز، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع السعي بخطط متكاملة للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز، ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.