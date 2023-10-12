عاجل.. قرار جديد من المحكمة الدولية بشأن عقوبات الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا جديا في ملف غرامات لاعبيه السابقين، بعدما قررت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» تخفيض مبلغ الغرامة الموقعة على النادي الأبيض لصالح المهاجم المغربي ولاعب الفريق الأبيض السابق خالد بوطيب.

غرامة جديدة على الزمالك بقيمة 59 مليون جنيه

واتخذت المحكمة الرياضية الدولية قرارا بتخفيض مبلغ الغرامة الموقع على نادي الزمالك من 3 ملايين يورو إلى مليون و900 ألف يورو، أي ما يعادل 59 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن يستأنف نادي الزمالك علي قرار المحكمة الرياضية الدولية الأخير في المحكمة الفيدرالية بسويسرا، في ملف الغرامة المقررة لصالح اللاعب المغربي خالد بوطيب.

حصاد ما قدمه خالد بو طيب مع الزمالك

وقرر إدارة نادي الزمالك فسخ عقد خالد بوطيب في صيف عام 2020، وذلك بعد أن شارك المهاجم المغربي مع الفريق الأبيض في 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف فقط، وحصد مع الفارس الأبيض بطولة الكونفدرالية عام 2019.

خالد بو طيب لاعب الزمالك السابق

يذكر أن نادي الزمالك قد تلقي خطابا، يوم 28 من شهر أغسطس الماضي من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بضرورة سداد القلعة البيضاء على وجه السرعة مبلغ 25 ألف فرانك، كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق.