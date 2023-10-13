عاجل.. 3 مواجهات أهلاوية يشهدها كأس الأمم الأفريقية 2024

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، عن 3 مواجهات مباشرة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمحترفين بين صفوفه.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024، عن وجود منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا برفقة نامبيبا في المجموعة الخامسة من البطولة.

ويوجد بين المنتخبات الثلاثة، لاعبين محترفين في صفوف الأهلي وهم التونسي علي معلول بالإضافة إلى المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو، وجمعيهم يلعبون في منتخبات بلادهم مما يؤدي إلى مواجهات مباشرة بينهم.

المواجهات المباشرة بين اللاعبين الثلاثة وستكون المواجهات الأهلاوية المباشرة بين لاعبي الفريق في كأس الأمم الأفريقية كما يلي:

مالي (أليو ديانج) أما جنوب أفريقيا (بيرسي تاو)

تونس (علي معلول) أمام جنوب أفريقيا (بيرسي تاو)

تونس (علي معلول) أمام مالي (أليو ديانج)

الكاف يسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية

وسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مساء أمس الخميس، والتي جاءت كما يلي:

المجموعة الأولى: كوتديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.