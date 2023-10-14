مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-10-2023 في محافظات الجمهورية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، كافة مواقيت الصلاة بداية من آذان الفجر وحتى العشاء، لافتة لوجود بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات، وأرجعت ذلك وفق التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة، اليوم السبت، في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر 5:27 صباحا

أذان الظهر 12:39 مساءً.

أذان العصر 3:55 مساء.

أذان المغرب 6:23مساء.

أذان العشاء 7:41مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر في سوهاج 5:26 صباحا.

أذان الظهر 12:37مساء.

أذان العصر 3:56 مساء.

أذان المغرب 6:24 مساء.

أذان العشاء 7:39 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر في أسيوط 5:29 صباحا.

أذان الظهر 12:40 مساء.

أذان العصر 3:59مساء.

أذان المغرب 6:27 مساء.

أذان العشاء 7:42مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر في أسوان 5:24 صباحا.

أذان الظهر 12:35مساء.

أذان العصر 3:55مساء.

أذان المغرب 6:24 مساء.

أذان العشاء 7:37مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر في القاهرة 5:28 صباحًا .

أذان الظهر 12:40 مساءً.

أذان العصر 3:57 مساءً.

أذان المغرب 6:25 مساءً

أذان العشاء 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أذان الفجر في العلمين 5:38 صباحًا.

أذان الظهر 12:50 مساء.

أذان العصر 4:07 مساء.

أذان المغرب 6:34 مساءً.

أذان العشاء 7:52مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر في الإسكندرية 5:35 صباحا.

أذان الظهر 12:47مساء.

أذان العصر 4:3 مساء.

أذان المغرب 6:31 مساء.

أذان العشاء 7:49 مساء.