رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الصحة العالمية: نقل الحالات الحرجة من مستشفيات غزة بمثابة حكم بالإعدام

كتب:

منتصر سليمان
05:56 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، وذلك بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبًا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

منظمة الصحة العالمية

وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة، وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بأن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة.

اقرأ المزيد:

سامح شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية بريطانيا لمناقشة أزمة العدوان على غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1799 شهيدا

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تركية ثانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

إطلاق صاروخ «عياش 250» لأول مرة من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي

أحمد الطاهري يعلن انقطاع الاتصال مع طاقم «القاهرة الإخبارية» في غزة