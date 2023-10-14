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الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات التصعيد العسكري في غزة

الزعيمان استعرضا الجهود الدبلوماسية الجارية على مسار التهدئة

كتب:

محمد أبو عمرة
03:13 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي في لقاء سابق

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي في لقاء سابق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، إذ توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.

وفي هذا السياق، استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.