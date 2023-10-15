حظك اليوم برج العذراء مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يتميز بحبه للترتيب والتنظيم، ولا يحب الجلوس في مكان غير مرتب على الإطلاق، ولديه شخصية غيورة على المقربين منه، ورومانسية كذلك، لكن قد يعاني شريك حياته من عدم قدرته على توقع أفعاله.

كما يتميز مولود برج العذراء بأنه لا يستطيع إخفاء مشاعره تجاه الآخرين، ولا ينسى الإساءة، ولا يستطيع التحكم في غيرته ويؤثر ذلك على أغلب قراراته، وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

من الممكن لمولود برج العذراء أن يشعر بتحسن نسبي على الصعيد المهني، فقد تحصل على ثناء من مديرك، وبالرغم من أنه عقله يتحكم في أغلب قراراته، لكن أحيانا ما تتحكم عاطفته في بعضها، لذلك عليه أن يحاول بقدر الإمكان المحافظة على مساره الحالي.

حظك اليوم برج العذراء ماليا

ركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل، كما عليك أن تتجنب إقراض الأموال؛ لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

لا تحاول التحكم في قرارات شريك حياتك، فالمسؤولية مهمة، لكن طريقة التعامل مع الآخرين وبالأخص شريك حياتك، تحتاج لمزيد من التريث.