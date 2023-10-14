مواعيد قطارات القاهرة أسوان.. تعمل على مدار 24 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد، التابعة لوزارة النقل، جدولًا جديدًا لمواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات في يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023. يهدف هذا الجدول الجديد إلى تسهيل سفر المواطنين ومنحهم حرية اختيار التوقيت الملائم لهم.

وتسعى الهيئة إلى تحسين خدماتها المقدمة للمسافرين، وتوفير تجربة سفر مريحة وموثوقة ولذلك، قامت بتنظيم جدول جديد يشمل مواعيد القطارات المتوفرة للجمهور على مدار 24 ساعة.

جدول مواعيد القطارات

وحرصًا من «الوطن» على تسهيل حصول القراء على المعلومات الدقيقة، نقدم لكم فيما يلي جدول مواعيد القطارات المحدثة:

- القطار رقم 101: مغادرة القاهرة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، ووصوله إلى المحافظة المقصودة في الساعة 9:30 صباحًا.- القطار رقم 205: مغادرة القاهرة

1. قطار رقم 90: - وقت التحرك: 10:10 مساءً من محطة القاهرة. - وقت الوصول: 1:30 مساءً إلى محطة أسوان.

2. قطار رقم 1010: - وقت التحرك: 5:00 صباحًا من القاهرة. - وقت الوصول: 2:30 مساءً إلى محطة أسوان.

3. قطار رقم 80: - وقت التحرك: 9:00 صباحًا من القاهرة. - وقت الوصول: 2:05 صباحًا إلى أسوان.

4. قطار رقم 1004: - وقت التحرك: 9:30 صباحًا من القاهرة. - وقت الوصول: 11:10 مساءً إلى أسوان.

5. قطار رقم 164: - وقت التحرك: 3:30 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 7:40 صباحًا إلى أسوان.

قطارات أسوان

6. قطار رقم 188: - وقت التحرك: 6:00 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 11:00 صباحًا إلى أسوان.

7. قطار رقم 1014: - وقت التحرك: 6:50 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 9:00 صباحًا إلى أسوان.

8. قطار رقم 3006 (القطار المكيف): - وقت التحرك: 12:00 صباحًا من الإسكندرية. - وقت الوصول: 1:30 مساءً إلى أسوان.

9. قطار رقم 3008 (القطار المكيف): - وقت التحرك: 8:40 صباحًا من الإسكندرية. - وقت الوصول: 10:25 مساءً إلى أسوان.

10. قطار رقم 2012 (القطار المكيف): - وقت التحرك: 5:30 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 6:20 صباحًا إلى أسوان.

11. قطار رقم 988 (القطار المكيف): - وقت التحرك: 7:10 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 7:50 صباحًا إلى أسوان.

12. قطار رقم 2030 (قطار تالجو الإسباني): - وقت التحرك: 7:00 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 6:40 صباحًا إلى أسوان.

13. قطار رقم 1086 (قطار النوم): - وقت التحرك: 7:20 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 8:55 صباحًا إلى أسوان.

14. قطار رقم 86 (قطار النوم): - وقت التحرك: 7:45 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول:9:25 صباحًا إلى أسوان.

15. قطار رقم 82 (قطار النوم): - وقت التحرك: 9:10 مساءً من القاهرة. - وقت الوصول: 11:10 صباحًا إلى أسوان.