من هو خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي؟.. يكرمه مهرجان الموسيقى العربية

يكرم مهرجان الموسيقى العربية، في العام الجاري، عددًا كبيرًا من رموز الأغنية والموسيقى العربية من بينهم الموسيقار العماني خالد بن حمود البوسعيدي.

مَن هو خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي؟

ترصد «الوطن» في هذا التقرير عددا من المعلومات عن الموسيقار المكرم.

- من أبرز الكفاءات الإدارية والقيادية في سلطنة عمان في الوقت الحاضر، صاحب مهام وهوايات متعددة إذ يعمل في مجال الأعمال وفي مجال الرياضة والفن وغيرها.

- ينتمي السيد خالد بن حمد إلى أسرة آل بوسعيد الحاكمة في سلطنة عمان، واسمه الكامل: السيد خالد بن حمد بن حمود بن حمد بن هلال بن محمد بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، مؤسس الدولة البوسعيدية في عام 1744.

- ولد في العاصمة العمانية مسقط درس بالمدرسة السعيدية في مسقط في الصف الأول الابتدائي.

- التحق بمدرسة السلطان الخاصة في مدينة السيب بمحافظة مسقط إذ ظل فيها حتى تخرج من المرحلة الثانوية العامة في العام 1982.

- وأكمل دراسته الجامعية في جامعة أكسفورد الإنجليزية في الدراسات الإجتماعية والتي أتمها بنجاح في العام 1986.

- ونال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية هينلي للإدارة بالمملكة المتحدة في العام 1997م .

- مهتم كثيراً بالفنون الموسيقية المختلفة سواءً العمانية أو العربية أو العالمية وقد بدأ اهتمامه بالموسيقى مذ كان في المرحلة الابتدائية من الدراسة وأخذ يمارس العزف على آلة الأكورديون وآلة الدرامز.

- كما كانت له مشاركات عديدة في المسرحيات المدرسية الاستعراضية وكذلك الدرامية، وفي مرحلة لاحقة أحب أن يتعلم آلة العود ثم بدأ يلحن أول أعماله منذ كان في الثامنة عشرة من عمره أي في العام 1982 حتى أصبح له أكثر من مائتي عمل موسيقي حتى الآن في مختلف مجالات الأغنية والأعمال الموسيقية التلفزيونية والمسرحية والاستعراضية وأصبح له لونه المتميز في عمان لاسيما في مجال الأغنية الوطنية والأعمال الاستعراضية.

- وقد غنّى له عدد من فناني عمان أمثال سالم بن علي وآسيا الكندي وأحمد الحارثي ومحمد المخيني وعبدالله الشرقاوي وسالم اليعقوبي وصلاح الزدجالي، أيمن الناصر، حكم عايل وعائشة الزدجالية.

- كما ساهم السيد خالد في تأسيس مهرجان الأغنية العمانية والإشراف عليه وعمل على اكتشاف وصقل مواهب العديد من الأسماء الغنائية العمانية الصاعدة أمثال فهد البلوشي، أشواق، هيثم المعشني وآخرين.

- أما من فناني الوطن العربي فقد غنّى له فنان العرب محمد عبده الأغنية المشهورة في عمان «أحبك»، كما غنى من ألحانه من مطربي الوطن العربي كل من الفنانين عبدالمجيد عبدالله والكبير أبوبكر سالم، نوال الكويتية، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالله الرويشد، وأحلام وأصالة نصري ولطيفة التونسية ورجاء بالمليح وأسماء لمنور وآمال ماهر وعلي بن محمد، وبلقيس، وشذى حسّون، وفؤاد عبد الواحد، وأنغام، وجنّات، وأميمة طالب وغيرهم.

- تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من الشعراء منهم: عوض بن بخيت العمري، عبدالله بن صخر العامري، ذياب بن صخر العامري، سالم بن عبدالله الصومالي، سالم بن ناصر العمري.