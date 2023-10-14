مصطفى عمار يشيد بقناة القاهرة الإخبارية: أصبح لمصر ذراع إعلامية قوية

قال الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إننا جميعا نتابع المشاهد المؤسفة من أرض فلسطين وتحديدا قطاع غزة، وتابعنا اليوم مشهدا عظيما في مصر وهو أكبر قافلة مساعدات تم إطلاقها إلى قطاع غزة، وكان موقفا أكثر من رائع كذلك رفض السلطات المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي عبور الرعايا الأجانب لمصر قبل إدخال المساعدات لغزة.

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «أنا وغيري كانوا يتابعون الأحداث عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، القناة المصرية التي أعادت لمصر مكانتها في صناعة الأخبار وتتبعها لتصبح لمصر ذراع إعلامية قوية».

وأوضح أن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت على مدار 12 شهرا فقط أن تصبح واحدة من كبرى القنوات الإخبارية في الشرق الأوسط وليس في مصر فقط.