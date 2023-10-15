كيف شاهد نجوم الغرب الأزمة الفلسطينية؟.. جيجي حديد: تحصد أرواح الأبرياء

مازال دعم الفنانين والمشاهير العرب مستمر للقضية الفلسطينية، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الأيام الماضية، أما النجوم العالميين فترصد «الوطن» كيف تعاملوا مع الأزمة، فمنهم كان مع الجانب الفلسطيني ومنهم من دعا للهدوء من قبل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي منعا لإراقة الدماء.

جيجي حديد

نشرت جيجي حديد، عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية عبر إنستجرام: «إن أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة وفي كل يوم يحصد فيه هذا الصراع أرواحًا بريئة، والعديد منهم من الأطفال، أشعر بتعاطف عميق وحسرة مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال، إنها مسؤولية أحملها يوميا».

وأضافت: «أشعر أيضًا بالمسؤولية تجاه أصدقائي اليهود لتوضيح الأمر، كما فعلت من قبل، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيًا منها لا يشمل الأذى الذي يلحق بشخص يهودي».

هايلي بيير

أما عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيير فدعت لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين والتبرع له، وذلك من خلال ستوري إنستجرام، فكتبت: «صندوق إغاثة أطفال فلسطين لتقديم الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة، بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية».

كيتي بيري

أما المطربة الأمريكية كيتي بيري فأعربت عن قلقها على الأطفال وكتبت: «أشعر بقلق عميق على سلامة الأطفال في إسرائيل ودولة فلسطين، ومع التقارير عن مقتل أو إصابة المئات من المدنيين، فإننا نراقب الوضع عن كثب بحثًا عن تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب ضد الأطفال».