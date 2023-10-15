بدء فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل الأربعاء

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، الأربعاء المقبل، بمناسبة احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل، في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.

ويستصيف فرع ثقافة أسوان، عددا من الفرق الفنية المتنوعة لتقدم عروضا مصرية وأشكال مختلفة من الفنون الشعبية في مسارح ونوادٍ ومواقع ثقافية مختلفة.

المهرجان ينطلق بحضور عدد من الفرق التراثية والشعبية

ومن بين الفرق المشاركة في المهرجان هذا العام: فرقة الأنفوشي وفرقة كفر الشيخ وفرقة قنا وفرقة المنيا وفرقة بني سويف وفرقة الغربية وفرقة أسوان بالإضافة إلى ذلك، ستشارك فرقة التنورة التراثية وتوشكى التلقائية وفرقة أوبرا عربي.

تأتي الفعاليات، بمناسبة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.

وتجذب مدينة أبو سمبل اهتمام العالم خلال شهر أكتوبر، بسبب ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد رمسيس الكبير.

ظاهرة تعامد الشمس تلفت أنظار العالم

وتعتبر هذه الظاهرة فريدة من نوعها، وتحدث مرتين في العام فقط في 22 أكتوبر و22 فبراير، حيث يتوافد آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة المذهلة.