يقول الخبراء إن مولود برج السرطان يجمع اليوم بين الشعور بالطاقة الإيجابية والثقة بالنفس، لكنه قد يتعرض لبعض المخاطر، بالإضافة إلى أنه قد يمر ببعض التجارب الصعبة، وهو الأمر الذي ربما يجعله عدوانيا جدا، خاصة إذا هاجمه شخص ما أو اعترض طريقه.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للمواقع المختصة في علم الفلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يتوقع الخبراء أنك سوف تكون اليوم مبتسمًا ومتحمسًا لعملك الجديد، وسوف تجد راحة في التعامل مع زملائك الجدد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وأما على الصعيد العاطفي فينصحك الخبراء أن تحاول أن توضّح وجهة نظرك لشريك حياتك؛ لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة.