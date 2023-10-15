عاجل.. تفاصيل تبرع محمد صلاح لأهالي غزة.. موقف خاص

في لفتة طيبة وموقف إنساني رائع من محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بالتبرع لأهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة تفاصيل الخطوة التي اتخذها قائد الفراعنة، تجاه الشعب الفلسطيني.

تفاصيل تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني وقال المصدر في تصريحات لـ:"الوطن سبوت"، :"محمد صلاح تبرع للهلال الأحمر المصري بمبالغ مالية كبيرة، سيتم توجيهها بشكل عاجل سواء في صورة تبرع بالدم للمصابين أو مساعدات مالية لأهالي الشهداء في فلسطين".

وأضاف المصدر :"محمد صلاح نجم كبير وقائد بمعنى الكلمة، كما أن لديه مواقف إنسانية كثيرة لا يرغب هو في الإفصاح عنها أو الكشف عنها في وسائل الإعلام، وآخرها الخطوة التي اتخذها بشأن الدعم المادي لأهالي قطاع غزة، والتبرع جاء عن طريق أحد الوسطاء المقربين من اللاعب، وهو موقف خاص من جانب النجم المصري".

محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعداداً لودية الجزائر

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، مع منتخب مصر في معسكر الإمارات، استعداداً للمباراة الودية أمام الجزائر التي تنطلق في السابعة مساء غدٍ الإثنين، بمدينة العين الإماراتية، ضمن لقاءات الفراعنة استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026، ومنافسات كأس الأمم الإفريقية المحدد لها يناير المقبل بكوت ديفوار.