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وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إطلاق النار في جنوب غزة

كتب:

هانى حسن
08:58 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقف إطلاق نار جنوب غزة اعتبارا من 9 صباح اليوم، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.  

 

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