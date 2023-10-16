ردا للجميل.. أسماء الشهداء على المنشآت بالسويس

أطلقت الأجهزة التنفيذية المتعاقبة أسماء شهداء السويس الذين ضحوا بحياتهم كى ينعم أبناء المدينة الباسلة بالعيش على أرضها، على عدد من الشوارع والمدارس والمساجد كرد للجميل.

«حافظ سلامة»، شيخ المقاومة الشعبية بالسويس، شيد مسجداً على مساحة كبيرة بمنطقة العوايد الفاصلة بين حى الأربعين وحى فيصل، وأطلق عليه مسجد الشهيد إبراهيم سليمان، كذلك تحمل المدرسة الابتدائية بحى فيصل بجوار مركز الشباب الاسم نفسه.

وأطلقت الأجهزة التنفيذية المتعاقبة بمحافظة السويس، بالتنسيق مع الأجهزة الشعبية والمحلية، أسماء الشهداء على عدد من المدارس، منها مدرسة سعيد البشاتلى بحى الجناين، مدرسة الشهيد فايز حافظ أمين الابتدائية بالسويس، مدرسة الشهيد أحمد أبوهاشم الابتدائية بمدينة الحرفيين بحى الحجاز التابعة لحى فيصل، وكذلك على شارع البرج المتفرع من شارع الجيش وتم إطلاق اسم الشهيد مصطفى أبوهاشم على شارع بحى السويس تقاطع شارع النمسا.