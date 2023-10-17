رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتابع اختبارات نهاية المستوى للعلوم الشرعية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية؛ إذ يؤدي الطلاب الاختبارات للمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، بمقر رواق منطقة الشرقية الأزهرية بمعهد بنين الزقازيق.

وقال رئيس المنطقة الأزهرية، إنه جرى تجهيز المقرات لاستيعاب الطلاب الذين يؤدون الامتحانات للمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وجرى التأكيد على توفير المناخ الملائم للإجابة بهدوء ويسر.

فترة الاختبارات تمتد لمدة 30 يوما

وأشار «الجنيدي» إلى أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 30 يومًا، لينتقل الطلاب بعد اجتياز الاختبارات بنجاح إلى المستوى التالي.

تأتي هذه الاختبارات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر.