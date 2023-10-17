مدبولي: مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم يلبي الاحتياج المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد، وتصدير الفائض إلى الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة يونايتد إنرجي، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين آخرين عن الشركة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثالثة.

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالشركة وتقديره لرغبتها في الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا مجال إنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر، مشددا على دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، أنّ الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 2019 في مجال البترول، وتتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات في مشروعات جديدة.

وقال سونغ يو: «نرغب في توسيع استثماراتنا بمصر في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا – وإنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع الأخير 3 آلاف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل.

وأعرب وليد جمال الدين، عن تقديره لتطلع الشركة لزيادة استثماراتها بمصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا كلوريد البوتاسيوم باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أنّ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، الذي تم توقيع اتفاق إطاري بشأنه اليوم، سيؤدي إلى توطين إنتاجه في مصر بدلًا من استيراده، ما يخفف الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية؛ حيث أنه من المتوقع في إطار ذلك المشروع إنتاج أكثر من 4 ملايين طن.