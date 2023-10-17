«مسافة السكة».. قوافل المساعدات المصرية لأهالي فلسطين (فيديو)

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، والتي تضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.

تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

تأتي قافلة المساعدات التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة، وكذلك فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة إلى الشعب الفلسطيني، تمهيدا لإدخالها بقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.