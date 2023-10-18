عاجل.. الكشف عن ما ينتظره عمر كمال من الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

محمد فاروق: عمر كمال ينتظر عرض الأهلي الرسميوقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عمر كمال عبدالواحد لم يتلقى أي عروض رسمية من نادي الأهلي بصفة رسمية حتى الأن و أن اللاعب ينتظر عرض رسمي من النادي الأهلي للتفاوض معه على ارتداء الفانلة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى عرضين رسميين قبل السفر إلى الإمارات مع منتخب مصر من نادي الزمالك وبيراميدز بشكل رسمي ولكنه ينتظر عرض الأهلي لتحديد موقفه النهائي.

وينتهي عقد عمر كمال مع فيوتشر، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في يناير المقبل، وقبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع ناديه دون الحصول على إذن من إدارة فيوتشر، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا».