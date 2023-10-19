رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:08 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بحبهم المتفاني للعمل، ولذلك فهم ينجحون بشدة في حياتهم المهنية ويستطيعون العمل تحت الضغوط.

كما يتميز مولود برج الحمل بأنه شديد الكرم في التعامل مع أحبائه، ولا يخوض المغامرة أو التجارب الغريبة والمثيرة.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برح الحمل الخميس 19-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-10-2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني، اليوم  يساعدك على اتخاذ القرارات في حياتك المهنية، ولكن عليك أن ترتب أولوياتك، وتجنب الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى، اليوم يجعلك تميل للعصبية وتتعامل بانفعال كبير مع جميع المحيطين بك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 18-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 18-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 18-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي