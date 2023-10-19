حظك اليوم برج الثور الخميس 19-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الثور بالروح المرحة واللطيفة، ولكنه غيور من الأشخاص المقربين منه، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بشريك حياته.

كما يتميز مواليد برج الثور بالثقة في ذاته وحبه للعمل والطموح، إذ أنه ذو شخصية مثابرة لا يصيبها اليأس أو الإحباط، ولديه صبر طويل.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثورالخميس 19-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 19-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، عليك بمعالجة أخطائك، كما عليك أن تحاول التصرف كما ينتظر منك الآخرون.

حظك اليوم برج الثور الخميس 19-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، اليوم لديك ضغوط كبيرة في التعامل مع المحيطين بك.